بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نشست تخصصی کمیته توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی نیروهای مسلح استان بوشهر با حضور مسئولان و فعالان قرآنی برگزار شد و برنامههای راهبردی این حوزه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی فعالیتهای قرآنی در نظام اسلامی گفت: استان بوشهر دارای نخستین سند چشمانداز جامع قرآنی کشور در افق ۲۰ ساله است که خوشبختانه بخش قابل توجهی از اهداف آن محقق شده و یکی از نتایج آن، انتخاب بوشهر بهعنوان پایتخت قرآنی ایران بوده است.
وی افزود: در این سند، فعالیتهای قرآنی نیروهای مسلح بهعنوان مولفه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و بر همین اساس، جلسات تخصصی برای برنامهریزی، هماهنگی و توسعه این فعالیتها تشکیل میشود.
در نشست امروز مصوب شد فعالیتهای قرآنی نیروهای مسلح علاوه بر برنامههای ابلاغی، متناسب با جامعه هدف هر نیرو اجرا شود و با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای استانی، همپوشانی مطلوبی ایجاد گردد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: ارائه گزارش عملکرد سالانه در نیمه بهمنماه، تقدیر از نیروهای برتر در روز قرآنی ۱۶ اسفند، توجه ویژه به فعالیتهای فراپرسنلی و بهرهمندی خانوادهها بهویژه نوجوانان و جوانان از برنامههای قرآنی، از دیگر مصوبات مهم این نشست بود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به تصمیم برای تألیف کتاب «آیات مرتبط با نیروهای مسلح»، بیان کرد: این کتاب با رویکرد حفظ آیات منتخب توسط کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنان تدوین میشود و در افق ۱۴۱۴، استان بوشهر باید بهعنوان استان پیشتاز حافظان قرآن در کشور بدرخشد.
حجتالاسلام سید نعمتالله رکنی مسئول کمیته توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی نیروهای مسلح استان بوشهرنیز با اشاره به سفارش پیامبر اکرم (ص) در حدیث ثقلین گفت: هرچه انس نیروهای مسلح با قرآن کریم و اهلبیت (ع) بیشتر شود، آثار و برکات آن در زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی آشکارتر خواهد شد.
وی افزود: نیروهای مسلح که امنیت کشور مرهون مجاهدت آنان است، اگر در حوزههای حفظ قرآن، قرائت، تفسیر، مفاهیم، صحیحخوانی، فصیحخوانی، روانخوانی و صوت و لحن با انسجام بیشتری فعالیت کنند، میتوانند جزو ممتازترین مجموعهها در کشور و حتی جهان اسلام باشند.
حجتالاسلام رکنی خاطرنشان کرد: با هدایتهای نماینده ولی فقیه در استان و همافزایی دستگاهها، امیدواریم فعالیتهای قرآنی نیروهای مسلح علاوه بر ارتقای معنویت کارکنان و خانوادهها، موجب بهرهمندی هرچه بیشتر مردم استان بوشهر از برکات قرآن کریم شود.