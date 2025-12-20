پخش زنده
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بررسیهای قضایی و کارشناسی نشان میدهد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و شرکت پتروشیمی بیستون مطابق قوانین و مقررات انجام شده و هیچ اتهامی متوجه رئیس سابق سازمان خصوصیسازی نیست؛ پرونده این واگذاریها با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اصغر جهانگیر با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و شرکت پتروشیمی بیستون، گفت: بررسیهای گسترده ضابطان قضایی و مراجع ذیصلاح نشان داد تمامی مراحل این واگذاریها، از قیمتگذاری سهام تا برگزاری مزایده و انعقاد قراردادها، در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.
وی افزود: قراردادهای واگذاری به خریداران اول و دوم با رعایت کامل اختیارات قانونی تنظیم شده و حتی انتقال مالکیت به خریدار دوم نیز با هدف تکمیل زنجیره تولید و بهصورت کاملاً قانونی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دفاعیات رئیس سابق سازمان خصوصیسازی مورد پذیرش قرار گرفت و هیچگونه تخلف یا اقدام خارج از ضوابط قانونی در فرآیند واگذاریها احراز نشد؛ به همین دلیل، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شد.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند خصوصیسازی کشور، گفت: این تصمیم قضایی نشان میدهد واگذاریهای بزرگ اقتصادی، از جمله پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون، تحت نظارت دقیق قانونی انجام شده و حاشیههای مطرحشده در این خصوص فاقد مبنای حقوقی بوده است.
بر اساس اعلام قوه قضائیه، مختومه شدن این پرونده، مهر تأییدی بر صحت اقدامات سازمان خصوصیسازی و گامی در جهت اعتمادسازی و شفافیت در روند خصوصیسازی کشور تلقی میشود.
پالایشگاه نفت کرمانشاه با بیش از یک قرن قدمت، پس از پالایشگاه آبادان، قدیمیترین پالایشگاه کشور به شمار میرود و هماکنون روزانه بیش از ۲۱ هزار بشکه انواع فرآوردههای نفتی در این مجموعه تولید میشود.