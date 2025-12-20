مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حفظ اشتغال موجود، اولویت اصلی دولت در شرایط اقتصادی کشور است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین‌پور امروز در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر افزود: در پی تحولات یک‌سال اخیر و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، اولویت اصلی دولت در امسال، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروی کار است.

او با اشاره به فشار‌های اقتصادی، ناترازی‌های انرژی، آب و گاز و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: آثار این شرایط به‌طور مستقیم در بازار کار نمایان و براساس آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی، فقط در دو ماه تیر و مرداد، بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار رسمی در سطح کشور از بنگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی تعدیل شده‌اند.

این مسئول ادامه داد: خراسان رضوی نیز در میان چهار استان نخست کشور از نظر کاهش اشتغال قرار دارد و بیش از ۴۷ هزار نفر کاهش نیروی کار را تجربه کرده است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد جدید دولت در حوزه اشتغال گفت: با توجه به محدودیت منابع بانکی، تمرکز وزارت کار در امسال بر ایجاد بنگاه‌های بزرگ و پرهزینه نیست، بلکه حفظ اشتغال‌های موجود، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد، مشاغل خانگی و فعالیت‌های یک تا دو نفره در دستور کار قرار دارد.

حسین پور همچنین توانمندسازی بانوان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را از راهبرد‌های مهم دولت در این حوزه عنوان کرد.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی برای کارفرمایان، افزود: بنگاه‌هایی که نسبت به جذب نیروی کار جدید، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، کم‌توانان جسمی و ذهنی و معتادان بهبود یافته اقدام کنند، از مشوق‌هایی مانند یارانه دستمزد، معافیت‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

این مسئول تأکید کرد: ایجاد بازار فروش برای محصولات مشاغل خرد به اندازه ایجاد شغل اهمیت دارد و می‌توان از ظرفیت شهرداری‌ها و نهاد‌های محلی برای راه‌اندازی بازارچه‌های محلی استفاده کرد.

حسین پور با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کار در جامعه تصریح کرد: تبیین شرایط اقتصادی کشور از طریق نهاد‌های فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات می‌تواند نقش مؤثری در همراهی مردم با سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت داشته باشد و با همدلی و هم‌افزایی مسئولان می‌توان از این شرایط عبور کرد.