به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهمِ سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران امروز (شنبه ۲۹ آذر) با برگزاری سه دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در تهران و در شهرآورد پایتخت، تیم سایپا موفق شد پس از شکست هفته گذشته، بار دیگر به مسیر پیروزی بازگردد. سایپا که در نیمه نخست برابر نمایش تحسین‌برانگیز شاگردان فراهانی غافلگیر شده بود، در نیمه دوم برتری خود را به حریف دیکته کرد و در نهایت با نتیجه ۲۹ بر ۲۵ از سد پرواز هوانیروز گذشت. سایپا با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و جای استقلال کازرون را در رده دوم جدول تصاحب کرد.

در گچساران، نفت و گاز این شهر سرانجام نخستین برد خود را در لیگ برتر جشن گرفت. نفت و گاز که برای ثبت نخستین پیروزی فصل، ۹ هفته انتظار کشیده بود، در دیداری جذاب و پرگل موفق شد با نتیجه ۳۲ بر ۲۹ نیروی زمینی سبزوار را شکست دهد. با این پیروزی نفت و گاز سه امتیازی شد و از انتهای جدول فاصله گرفت، در حالی که نیروی زمینی با این شکست، یک پله در جدول تنزل کرد و در جایگاه ششم ایستاد.

در آخرین دیدار امروز، سپاهان نوین اصفهان که در خانه میزبان فرازبام خائیز دهدشت بود، موفق شد با ارائه نمایشی برتر با نتیجه ۲۷-۲۴ حریف خود را شکست دهد و ضمن کسب دو امتیاز این دیدار، جای نیروی زمینی را در جایگاه پنجم جدول بگیرد.

گفتنی است؛ هفته نهم سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور ایران (یکشنبه) با برگزاری دو دیدار دیگر در بافق و اراک پیگیری می‌شود.

نتایج و برنامه هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان:

شنبه ۲۹ آذرماه:

پرواز هوانیروز ۲۵-۲۹ سایپا

نفت و گاز گچساران ۳۲-۲۹ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۷-۲۴ فرازبام خائیز دهدشت

یکشنبه ۳۰ آذرماه:

ساعت ۱۵:۰۰ | هپکو اراک - مس کرمان

ساعت ۱۶:۰۰ | سنگ آهن بافق - سپاهان اصفهان