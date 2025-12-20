در آستانه شب یلدا، دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های اصفهان در یک دورهمی شاد و هدفمند، در قالب پویش «نه به موبایل» پیام همدلی وبازی‌های خانوادگی را به خانه‌ها می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر این دبیرستان، مهدی جابرانصاری، با اشاره به اهمیت نقش دانش‌آموزان در انتقال فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی، هدف از برگزاری این برنامه را همراهی با پویش «نه به موبایل» عنوان کرد و گفت: این دورهمی با هدف تشویق دانش‌آموزان به تعامل اجتماعی و کاهش وابستگی به تلفن همراه طراحی شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان در این طرح، سفیران شب یلدا هستند و قرار است این تجربه را به خانواده‌های خود منتقل کنند تا در شب یلدا، به جای استفاده از موبایل، زمینه بازی‌های خانوادگی، گفت‌و‌گو و صمیمیت بیشتر در خانه‌ها فراهم شود.

به گفته مسئولان مدرسه، شب یلدا فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند‌های خانوادگی است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا اهمیت باهم‌بودن و ساختن خاطرات مشترک را بیش از پیش درک کنند.

این دورهمی دانش‌آموزی، نمونه‌ای از تلاش‌های فرهنگی مدارس برای پیوند سنت‌های ایرانی با نیاز‌های نسل امروز است؛ تلاشی که می‌کوشد در کنار شادی و سرگرمی، پیام‌های تربیتی و اجتماعی ماندگاری را به نوجوانان منتقل کند.