کارمندان بانک‌های اصفهان به پویش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و نه به خودروی شخصی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری اصفهان گفت:این پویش با هدف کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، بهبود کیفیت هوا و ترویج فرهنگ حمل‌ونقل عمومی اجرا شد.

وحید حیدریان افزود:اصفهان به‌عنوان یکی از کلان‌شهر‌هایی که بیشتر روز‌های سال با معضل آلودگی هوا مواجه است، نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در اجرای برنامه‌های کاهش ترافیک و آلودگی بود که این اقدام با همراهی کارمندان بانک صورت گرفت.

وی ادامه داد: همراهی کارمندان بانک‌ها با این پویش، نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همکاری سازمانی در این مسیر به شمار می‌رودو تداوم چنین اقداماتی، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در زمان، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.