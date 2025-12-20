روند کاهش دما تا صبح سه‌شنبه (۲ دی) ادامه خواهد داشت و احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای در نیمه جنوبی استان محتمل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: پیرو هشدار نارنجی شماره چهار، روند کاهش دما تا صبح سه‌شنبه (۲ دی) ادامه خواهد داشت و احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای در نیمه جنوبی استان محتمل است.

فهیمه راستی شنبه ۲۹ آذر درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: امروز همچنان شرایط برای ناپایداری‌های جوی به صورت بارش باران و برف در سطح استان مهیاست.

وی افزود: از بعدازظهر میزان ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد و تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: صبح امروز لاله‌زار با دمای هشت درجه زیر صفر، سردترین و منوجان روز گذشته با دمای ۱۸ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان بود.