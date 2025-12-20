پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از آسیب به ۱۶۰ واحد مسکونی روستایی در پی بارشهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی، در گزارشی از آخرین اقدامات و وضعیت استان در پی بارشهای اخیر، اطلاعرسانی کرد.
وضعیت هواشناسی
بارشهای قابل توجهی در استان ثبت شده است که بیشینه بارش باران با ۸۷ میلیمتر در منطقه چنار ناز خاتم و بیشینه بارش برف با ۵۶ سانتیمتر در ده بالا تفت گزارش شده است. به رغم این بارشها، مجموع آب حاصل از بارشهای پاییزی استان در محدوده نرمال قرار دارد.
دمای هوا در استان با کاهش ۶ درجهای نسبت به قبل مواجه شده و کمینه دما به منفی ۳ و بیشینه دما به مثبت ۳ درجه رسیده است. پیشبینی میشود دمای هوا در دو روز آینده نیز ۶ درجه دیگر کاهش یابد.
اقدامات اجرایی و خدماترسانی
شهرداری یزد: با بکارگیری ۱۰۲ تیم عملیاتی متشکل از ۳۴۰ نیرو، اقدامات گستردهای صورت گرفته که شامل ۳ مورد تخلیه آب از منازل، جمعآوری ۳۴ مورد آبهای سطحی و پاکسازی ۱۶ مورد مسیل و گذرگاههای عبور آب است. تاکنون عملیات نمکپاشی و برفروبی در معابر انجام نشده است. سایر شهرداریهای استان نیز اقداماتی در راستای ایمن سازی معابر و تسهیل در عبور و مرور انجام دادهاند.
راهداری و حمل و نقل جادهای: عملیات برفروبی در ۲۱۵۰ کیلومتر از راههای استان انجام شده و ۱۵۷۲ تن نمکپاشی صورت گرفته است. در این مدت به ۳۱۵ نفر مسافر کمکرسانی و برای ۷ نفر از مسافران راهمانده اسکان اضطراری فراهم شد. ۸۱ دستگاه ماشینآلات در این عملیات به کار گرفته شدهاند.
شرکت توزیع برق: برای حفظ پایداری شبکه، ۴۰ اکیپ عملیاتی و ۸۰ نفر نیروی آمادهباش در حال خدمترسانی هستند و تاکنون ۹۸۸ مورد اصلاح قطعی خطوط نیرو، شکستگی تیر و سقوط دکل انجام شده است.
شرکت آب و فاضلاب: خدماترسانی با اعزام ۲۲ اکیپ و ۷۵ نیروی عملیاتی ادامه دارد و شبکه آبرسانی در ۴۸ مورد برقرار شده است.
هلال احمر: این جمعیت با اعزام ۱۲ تیم عملیاتی متشکل از ۶۷ نفر و ۱۸ خودروی امدادی، در ۱۵ عملیات مشارکت داشته است. در جریان این عملیات به ۱۱ خانوار و ۷ نفر امدادرسانی شده، ۳ نفر از گرفتارشدگان در برف و کولاک رهاسازی و ۳ خودرو نیز آزادسازی شدهاند. خوشبختانه موردی از مصدوم، فوت یا نیاز به تخلیه مسکونی و اسکان اضطراری گزارش نشده است.
بنیاد مسکن: بر اساس گزارش اولیه، ۱۶۰ واحد مسکونی روستایی آسیب دیدهاند. در مناطق شهری نیز تا این لحظه موردی از آسیب واحدهای مسکونی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از فرمانداریها و تمامی دستگاهها و نیروهای خدماترسان که در شرایط سخت جوی، بیوقفه در حال خدمت به مردم هستند، تقدیر و تشکر کرد و از هموطنان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در جادهها و معابر خودداری کنند.