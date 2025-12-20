اعزام ۲۰۰ دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس
۲۰۰ دانشآموز پسر مقطع متوسطه دوم استان ایلام امروز برای بازدید سهروزه از یادمانهای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی به دهلران و مهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ایرج زینیوند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت اعلام کرد: این دانشآموزان به مدت سه روز با کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان بازدید میکنند.
وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جاری، هفتهزار و پانصد دانشآموز در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان بازدید کردهاند.
زینیوند با اشاره به ادامه اعزام کاروانهای دانشآموزی تا پایان سال بیان کرد: برای آشنایی بیشتر دانشآموزان با دستاوردهای نظام اسلامی، بازدید همزمان از واحدهای تولیدی و صنعتی نیز انجام میشود.
برگزاری این بازدیدها علاوه بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرصتی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس و دستاوردهای علمی و صنعتی کشور فراهم میکند.