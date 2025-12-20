تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مقابل میزبان خود مس کرمان به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته شانزدهم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در کرمان به مصاف تیم مس این شهر رفت که این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ مساوی به پایان رسید.

در این دیدار خشایار زبرجد در دقیقه ۷۰ برای زرد پوشان آبادانی و رضا آقابابایی در دقیقه ۲۲ برای تیم مس کرمان گلزنی کردند.

هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۲۸ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ آزادگان قرار دارد.