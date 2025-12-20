به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه بزرگ‌ترین شب سال، گزارش ده دقیقه‌ای «یلدا» که به همت دو جوان هنرمند روستای فهالنج شهرستان طبس و در قالب تولید مردمی تهیه شده است، فردا ساعت ۱۷:۴۴ همزمان با شب یلدا از شبکه خاوران روی آنتن می‌رود.

این برنامه با محوریت آیین‌ها و حال‌وهوای یلدا، حاصل استمرار فعالیت گروه‌های مردمی شکل‌گرفته در جریان «ایران جان» است و بازتاب‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی، خلاقیت جوانان و هویت بومی مناطق روستایی استان می‌باشد.

گزارش «یلدا» نمونه‌ای از اثرگذاری جریان‌سازی رسانه‌ای «ایران جان خراسان جنوبی» در توانمندسازی و تداوم فعالیت گروه‌های خودجوش تولید محتوا است؛ جریانی که پس از پایان رسمی این رویداد نیز همچنان در قالب تولیدات مردمی و مشارکت‌محور ادامه دارد.

تهیه‌کننده این گزارش علیرضا حسین‌زاده، کارگردان و مجری علی اکبر یعقوبی هستند.

سیمای خاوران با پخش این تولیدات در شب یلدا، ضمن حمایت از تولیدات مردمی، بر نقش‌آفرینی جوانان استان در بازنمایی فرهنگ بومی خراسان جنوبی تأکید دارد.