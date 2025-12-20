فرزند مادر باردار فریمانی در یکی از مناطق صعب‌ العبور و برفی، با تلاش کارکنان آمبولانس به دنیا آمد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: ساعت ۳ نیمه شب، گزارشی مبنی بر زایمان قریب‌الوقوع یک مادر باردار در محدوده روستای چهارتکاب فریمان دریافت شد که بلافاصله نزدیک‌ترین آمبولانس به محل اعزام شد، اما با توجه به بارش شدید برف و مسدود بودن مسیر، یک دستگاه آمبولانس کمکی نیز برای پشتیبانی به منطقه اعزام شد.

دکتر محمود ولایتی‌مقدم افزود: تیم فوریت‌های پزشکی پس از طی مسیر طولانی و صعب‌العبور و با همراهی و کمک اهالی روستا برای بازگشایی مسیر موفق شدند خود را به منزل مادر باردار برساند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت سریع زایمان و نبود امکان انتقال فوری، تیم اورژانس با استفاده از تجهیزات موجود در آمبولانس و با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی، موفق شدند نوزاد پسر را به‌ صورت کاملاً سالم و ایمن، در داخل آمبولانس به دنیا بیاورد.