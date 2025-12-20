پخش زنده
امروز: -
با فرارسیدن آخرین روزهای پاییز و نزدیک شدن به شب یلدا، بازار مهاباد شاهد افزایش چشمگیر تردد و خرید شهروندان بود. مردم بهطور گسترده برای تأمین اقلام مورد نیاز میهمانیها و دورهمیهای سنتی این شب، به مراکز خرید مراجعه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فضای بازار مهاباد این روزها کاملاً یلدایی شده و شور و هیجان خاصی بر فضا حاکم است؛ شاهد جنبوجوشی پررونق هستیم.
فروشندگان منطقه، از حال و هوای متفاوت بازار همزمان با فرا رسیدن زمستان و طولانیترین شب سال، ابراز خرسندی میکنند.
شهروندان حاضر در بازار، این شب را فرصتی برای افزایش شادیها و تقسیم این لحظات در کنار خانواده و عزیزان خود میدانند.
برخی دیگر از مردم تأکید داشتند که شب یلدا فرصتی مغتنم برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و احیای سنتها و آداب و رسوم کهن ایرانی است.
به نظر میرسد مردم مهاباد با شور و اشتیاق در حال تدارک برای برگزاری شایسته یکی از جشنهای مهم تقویم ایرانی هستند.