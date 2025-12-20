پخش زنده
امروز: -
ردهبندی تیمهای ملی بسکتبال جهان در رده سنی جوانان و نوجوانان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی بسکتبال رده بندی تیمهای ملی جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان را اعلام کرد که بر اساس آن، در بخش پسران، تیم ایران با ۵ پله سقوط در جایگاه ۲۸ام جهان و ششم آسیا ایستاده است. در بخش دختران نیز ایران با ۳ پله سقوط، در رده ۶۸ام جهان و پانزدهم آسیا قرار دارد. تیمهای امریکا، اسپانیا و ایتالیا در بخش پسران و آمریکا، اسپانیا و کانادا در بخش دختران در جایگاههای اول تا سوم رده بندی جهانی قرار دارند.