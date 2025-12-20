پخش زنده
کوره شعله مستقیم H۵۱ کارخانه نمک زدایی ۲ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در کمتر از دو هفته بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون گفت: عملیات بازسازی یکی از تجهیزات فرایندی (کوره شعله مستقیم H۵۱) کارخانه نمکزدایی اهواز ۲، که به دلیل مسدود شدن تیوپهای نفت کوره از سرویس خارج شده بود، توسط کارکنان عملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون و با موفقیت در بازه زمانی کمتر از دو هفته انجام شد.
حسن شهروئی افزود:این عملیات با هدف افزایش پایداری تولید، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و بالابردن کیفیت نفت تولیدی در آغاز فصل سرد سال انجام شد. با توجه به نیاز فوری به کورهها و پیشگرمکنهای واحدهای عملیاتی، این پروژه، با برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان واحدهای مرتبط و بهرهگیری از توان فنی نیروهای عملیاتی شرکت، در زمانی کوتاهتر از روال متعارف به پایان رسید.
وی ادامه داد:با توجه به حجم عملیات، شرایط ویژه فرایندی و سوابق زمانی اجرای بازسازی تجهیزات مشابه، انجام این پروژه در کمتر از دو هفته بهعنوان اقدامی کمسابقه و رکوردی قابل توجه در حوزه تعمیرات تجهیزات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون محسوب میگردد.