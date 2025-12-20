به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمدرضا امیری‌نژاد گفت: باوجود برخی از محدودیت‌ها در صادرات چمدانی با کشور‌های همسایه همچون جمهوری آذربایجان با همت هنرمندان و فعالان عرصه‌های صنایع دستی، از ابتدای امسال انواع صادرات صنایع دستی به خارج از کشور به ۳۸۵ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: این صادرات بیشتر به کشور‌های حاشیه دریای کاسپین و حوزه خلیج فارس به ویژه عراق بوده است که در این میان با ابتکار، خلاقیت و ارتباطاتی که برخی از هنرمندان داشته‌اند، محصولات حتی به کشور‌های اروپایی نیز صادر شده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: تولیدات و صادرات صنایع دستی گیلان شامل محصولاتی همچون چادرشب، رشتی دوزی، مروار بافی، بامبو، گلیم، حصیر، سفال و صنایع مختلف چوبی است.

محمدرضا امیری‌نژاد افزود: علاوه بر صادرات مستقیم محصولات صنایع دستی به خارج از کشور توسط تولیدکنندگان، بسیاری از محصولاتی که توسط مشتریان داخلی نیز خریداری می‌شود، به خارج از کشور صادر شده و بر این اساس باید آمار این دسته از فروش محصولات را نیز در جرگه صادرات به خارج از کشور قلمداد کرد که با توجه به این امر، میزان صادرات صنایع دستی گیلان بیش از رقم اعلام شده خواهد بود.