به همت خیرین و بسیجیان قرارگاه محلی مالک اشتر شهر گلبهار، بستههای حمایتی ویژه شب یلدا تهیه و در سطح این شهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس قرارگاه محلی مالک اشتر شهر گلبهار گفت: تعداد ۳۰۰ بسته حمایتی ویژه شب یلدا به ارزش ریالی حدود ۹۰۰ میلیون ریال در سطح شهر بین خانوادههای نیازمند و کم برخوردار توزیع شد.
متین بایسته افزود: در بیشتر مناسبتهای ملی و مذهبی در ایام مختلف سال، این قرارگاه نسبت به تهیه بستههای معیشتی، تحصیلی و جهیزیه برای خانوادههای کم بضاعت، بی بضاعت و محروم اقدام میکند.