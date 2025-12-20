به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر امروز در کارگروه توسعه مهارت گلستان گفت: کارگروه مهارت آموزی در مناطق مختلف استان برگزار شود تا اشتغال را در روستا‌ها، مانند وامنان و عطاآباد بیشتر ببینیم و از این ظرفیت بیشتر بهره‌برداری شود.

او ادامه داد:به تناسب نیاز‌های آموزشی، واحد‌های کارگاهی، که نیاز به همراهی نیرو‌های ماهر دارند، در بحث آموزش کمک شود.

کرایلو مدیرکل فنی و حرفه‌ای گلستان هم گفت: مهمترین نیاز ما در سال ۱۴۰۴ تجهیزات مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای بوده که بر پایه طرح ایران ماهر شکل گرفته است.

او با بیان اینکه ۲۱۵ میلیارد تومان برای ۱۴ شهرستان نیاز است افزود: وزارت نفت، بنگاه‌های اقتصادی، فنی و حرفه‌ای، سازمان مدیریت استانداری بیشترین نقش را در این زمینه دارند.

کرایلو گفت: توجه به اشتغال پایدار مهمترین پاسخ به فرصت‌های ایران ماهر است.

تسریع در رسیدگی پرونده‌های بودجه‌ای و پرداخت تسهیلات کارآفرینی در استان مصوبه دیگر این جلسه بود.