همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، خیرین و فعالان اجتماعی شهرستان مهاباد با اجرای پویش گسترده “یلدای مهربانی”، جلوه‌ای درخشان از همبستگی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند. در این راستا، بیش از ۸۰۰ بسته کمک معیشتی برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند آماده و تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این پویش با هدف جذب مشارکت‌های مردمی برای تأمین سبد‌های حمایتی و معیشتی جامعه هدف، شامل نیازمندان و افراد دارای معلولیت، راه‌اندازی شد.

در این روزها، شور و حرارت ویژه‌ای در مراکز جمع‌آوری کمک‌ها حاکم بود؛ جایی که نیکوکاران آستین همت بالا زده و بسته‌های حاوی اقلام ضروری را با دقت آماده می‌کردند تا کام خانواده‌های کم‌بضاعت در شب یلدا شیرین شود.

خانم فاطمه شریف‌پور، مدیر مرکز نیکوکاری، در حاشیه این مراسم گفت: این طرح با تکیه بر نیت خیر شهروندان، گره‌گشای بخشی از مشکلات معیشتی در آستانه زمستان خواهد بود.

همچنین، نرگس بیگی، مسئول امور مالی مرکز نیکوکاری، به اهمیت جذب مشارکت‌های مستمر مردمی برای تداوم حمایت‌ها اشاره کرد.

خیرینی که در این امر مشارکت داشتند، از جمله آقای امید بابلی و سایر شهروندان مانند خانم الیاسی، تأکید کردند که یلدا تنها یک جشن سنتی نیست، بلکه فرصتی است تا با دور هم جمع شدن، شادی و آرامش را به نیازمندان هدیه دهیم و از فضای مجازی فاصله بگیریم و سنت‌ها را زنده نگه داریم.

توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی در چارچوب پویش “یلدای مهربانی” در مهاباد نشان داد که همدلی و نوع‌دوستی همچنان در قلب این جامعه زنده و پویا است. امید است که این سنت حسنه، الگویی برای تقسیم شادی شب یلدا با تمامی افراد جامعه، به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر، باشد.