تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته هفدهم لیگ آزادگان، درخانه به تساوی یک بر یک در مقابل تیم پالایش نفت بندرعباس بسنده کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،تیم فوتبال بعثت کرمانشاه امروزشنبه و در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ آزادگان، در کرمانشاه میزبان پالایش نفت بندرعباس بود که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

بعثت کرمانشاه با کسب این تساوی، با امتیاز ۱۹ به رده نهم جدول صعود کرد.

بعثت در هفت بازی اخیر خود نتوانسته در مقابل حریفان به پیروزی دست پیدا کند .