معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری فصل زمستان و تقویت اقتصاد گردشگری استان، جشنواره ملی زمستانی با مشارکت وزارتخانههای ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی شنبه عصر در نشست هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار کرد: برگزاری ورزشهای زمستانی، پیوستهای نشاط اجتماعی و راهاندازی نمایشگاههای گردشگری از محورهای اصلی جشنواره ملی زمستانی خواهد بود.
وی ادامه داد: اردبیل از قطبهای ملی صنایع دستی است و با برخورداری از بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی، ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و ژئوپلیتیک ممتاز، در مسیر تبدیلشدن به قطب ملی گردشگری سلامت، زمستانی و طبیعتمحور ایران قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: تلاش میشود از برخی تورهای بینالمللی بهویژه تورهای ورزشهای زمستانی کشورهای حوزه خلیج فارس برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آید تا زمینه معرفی ظرفیتهای استان اردبیل در سطح ملی و فراملی فراهم شود.
خلیلی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط به همراه فعالان بخش خصوصی با تشکیل دبیرخانه جشنواره، هماهنگیها و اقدامات لازم را برای برگزاری هرچه مطلوبتر این رویداد انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره ملی زمستانی میتواند نقش موثری در رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت اقتصاد محلی استان اردبیل در فصل زمستان داشته باشد.