با رسمی شدن آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرستانها و فرمانداریهای سراسر کشور به تکاپو افتاده و فرآیند تشکیل هیئتهای اجرایی را کلید زدهاند. در همین رابطه، مسئولان بر اهمیت برگزاری انتخاباتی شفاف، با نشاط و افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرآیند اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تشکیل هیئتهای اجرایی در سطح فرمانداریها رسمیت یافت.
رئیس ستاد انتخابات کشور، در نشستی با معاونان و مدیران کل صدا و سیمای استانهای سراسر کشور در مشهد، بر نقش محوری رسانه ملی در این دوره تأکید کرد.
علی زینی وند گفت: همکاری سازنده میان وزارت کشور و رسانه ملی میتواند کشور را به سمت نشاط انتخاباتی، افزایش مشارکت و عدالت در برگزاری انتخابات سوق دهد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید در این مرحله، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی است.
محمد محمدی، مدیر فناوری اطلاعات فرمانداری قم، در این زمینه گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات گامی به سوی شفافیت، سرعت و افزایش سلامت رأیگیری است. این دیدگاه توسط رسول مقابلی، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی، نیز مورد تأیید قرار گرفت.
محمد صالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نیز بر اهمیت نظارت برای تضمین سلامت روند رأیگیری تأکید کرد.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نیز جزئیات مهمی از زمانبندی فرآیندها را اعلام کرد. بر اساس برنامه زمانبندی شده، ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر در دی ماه و شوراهای اسلامی روستا در بهمن ماه انجام خواهد شد.