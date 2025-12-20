در آستانه شب یلدا طرح یلدای مهربانی به همت انسان های سخاوتمند در حال اجراست تا گرمای همدلی ، طولانی ترین شب سال را برای همه روشن کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در گنبدکاووس، کمیته امداد امام خمینی هزار و دویست بسته معیشتی ویژه شب یلدا را آماده کرده است و بین مددجویان این نهاد توزیع می‌شود.

کمیته امداد امام خمینی مینودشت هم ۲۵۰ بسته یلدایی را برای توزیع بین خانواده‌های زیر پوشش این نهاد توزیع کرده است.

در آزادشهر هم ۱۱۰ بسته معیشتی با همکاری قرارگاه جهادی امام حسن عسکری (ع) و ۲۵۰ بسته با کمک بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

نیکوکاران شهرستان کردکوی هم در قالب یک حرکت همدلانه برای توزیع ۴۰۰ بسته یلدایی بین خانواده‌های نیازمند این شهرستان آستین همت خود را بالا زدند تا سرمای شب یلدا را با گرمای همدلی و لبخند همراه کنند.