مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۱۴۴۷ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان چالدران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان چالدران اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۴۴۷ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۱۱۸۵ تن انواع کود ازت، ۲۲۱ تن انواع کود فسفات و ۴۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «چالدران با قرار گرفتن در شمالغربی استان و برخورداری از اقلیم سردسیر و ارتفاعات کوهستانی، یکی از مناطق شاخص تولید محصولات دیم بهویژه گندم و جو محسوب میشود. همچنین باغات سیب و انگور در دامنههای کوهستانی این شهرستان جایگاه ویژهای در تأمین محصولات باغی استان دارند. تأمین نهادههای کشاورزی در چالدران نقش مهمی در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا میکند.»
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در چالدران با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»