فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان از شناسایی و دستگیری سه حفار غیرمجاز در روستای اُمام شهرستان املش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیدیراد گفت: براساس اطلاعات واصله از سرپرست پایگاه حفاظتی کجید از شهرستان املش، این عملیات طی گشت مشترک تعاملی شبانه توسط ماموران انتظامی و نیروهای یگان حفاظت پایگاه کجید از توابع املش صورت گرفت، که طی آن حفاران غیرمجاز حین ارتکاب به جرم حفاری دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی و نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی طی عملیاتی بامداد شنبه ۲۹ آذر پس از روئیت نور چراغ در فاصله دوردست در روستای تاریخی اُمام از توابع املش، حفاران غیرمجاز را شناسایی کردند افزود: سه حفار غیرمجاز به همراه ادوات کندکاو دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان با بیان اینکه با متخلفان برابر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد و اشد مجازات در انتظار آنان است، گفت: ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری غیرمجاز نیز ضبط میشود.
امیدیراد از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در حوزه میراثفرهنگی، موضوع را به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان گزارش دهند.