در نشست اخیر شورای آموزش و پرورش مهاباد، محورهای مهمی در راستای توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت نظام آموزشی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اجرای پویش مدرسهسازی با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و اصحاب رسانه، به عنوان مهمترین مصوبه این شورا تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، در این نشست بر اهمیت مشارکت فعال خیرین مدرسهساز تأکید کرد و گفت: اجرای پویش مدرسهسازی با استفاده از ظرفیت خیرین و اصحاب رسانه، مهمترین مصوبه این نشست بود.
او همچنین افزود: مدرسه روستای خرهجو پس از تکمیل روند گازرسانی، آماده بهرهبرداری رسمی شده است.
سلیمانی اضافه کرد: در حال حاضر، چهار مدرسه خیرساز در دست احداث در سطح شهرستان مهاباد، ۴۵ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
جلسه شورا مصوبات متعددی برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی داشت: توسعه فرهنگی و ضرورت عضویت تمام دانشآموزان مدارس شهری و روستایی در کتابخانههای عمومی مورد تأکید قرار گرفت.
مهارتآموزی و برگزاری کارگاههای مهارتآموزی برای دانشآموزان جهت ورود مؤثرتر به بازار کار و زندگی آینده تصویب شد.
همافزایی منطقهای و تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان آموزش و پرورش با اداره ورزش و جوانان و بنیاد کودک ضروری اعلام شد.
درآمدهای پایدار و اهتمام بیشتر آموزش و پرورش به مقوله تجاریسازی برای توسعه درآمدهای پایدار در مدیریت مدارس تصویب شد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، نیز بر لزوم همافزایی بین دستگاهی برای پیشبرد اهداف آموزشی تأکید کرد.
در پایان این جلسه، از دانشآموزان افتخارآفرین تجلیل به عمل آمد. از آکام ابراهیمنژاد، عضو تیم ملی والیبال دانشآموزی و قهرمان جهانی، و همچنین دانشآموزان برتر کشوری در کنگره قرآنی تقدیر شد.
جلسه شورای آموزش و پرورش مهاباد با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای محلی و همافزایی تمام دستگاههای ذیربط برای ارتقای نظام آموزشی شهرستان به کار خود پایان داد.