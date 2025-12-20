پخش زنده
در راستای ارتقای مهارتهای فنی شهروندان، توافقنامه همکاری مشترکی بین این اداره کل و فرمانداری شهرستان اشکذر امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس این توافق، اعتباری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفهای اشکذر تأمین خواهد شد که هر یک از طرفین متعهد به پرداخت ۵۰ درصد از این هزینهها شدهاند.
مفاد این توافقنامه، تشکیل کارگروه مشترک راهبری استانی برای هماهنگی اجرای طرح و نظارت معاونتهای تخصصی هر نهاد بر حسن اجرای آن را مشخص کرده است.
این توافقنامه که در ۹ ماده و ۸ تبصره تنظیم شده، تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ اعتبار دارد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است. این سند توسط احمد طالبی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد و محمدحسین غلامزاده، فرماندار اشکذر امضا شده است.