مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از ۱۱۵۲ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان چایپاره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان چایپاره اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۱۵۲ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۹۸۲ تن انواع کود ازت، ۱۲۰ تن انواع کود فسفات و ۵۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «چایپاره با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ارومیه ـ خوی و برخورداری از اراضی حاصلخیز جلگهای، یکی از مناطق مهم تولید محصولات زراعی بهویژه گندم، جو و کلزا در شمال استان محسوب میشود. همچنین باغات انگور و سیب در دامنههای کوهپایهای این شهرستان سهم قابل توجهی در تأمین محصولات باغی استان دارند. تأمین نهادههای کشاورزی در چایپاره نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی منطقه ایفا میکند.»
مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در چایپاره با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»