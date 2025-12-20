به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعادتیان گفت: شهروندان اگر پیش قرارداد فروش ملکی را بیرون از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کردیند و دفترخانه دوباره قصد تنظیم پیش قرارداد را داشت، گزارش کنند تا برخورد کنیم.

وی افزود: مردم بعد از تنظیم پیش قرارداد در دفاتر مشاوران املاک یا به صورت خودکاربری، پنج روز مهلت دارن به دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال قطعی سند مراجعه کنند و دفترداران موظف هستن قانون را اجرا کنند.