معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم دوباره کاری دفاتر اسناد رسمی را گزارش کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعادتیان گفت: شهروندان اگر پیش قرارداد فروش ملکی را بیرون از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کردیند و دفترخانه دوباره قصد تنظیم پیش قرارداد را داشت، گزارش کنند تا برخورد کنیم.
وی افزود: مردم بعد از تنظیم پیش قرارداد در دفاتر مشاوران املاک یا به صورت خودکاربری، پنج روز مهلت دارن به دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال قطعی سند مراجعه کنند و دفترداران موظف هستن قانون را اجرا کنند.