پخش زنده
امروز: -
مردم استان کوجالی در شمال غرب ترکیه روز جمعه ۱۹ دسامبر یک پهپاد روسی را که سقوط کرده بود پیدا کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ تصاویر منتشر شده از محل سقوط نشان میدهد این پهپاد با بالهای شکسته از سوی اهالی بررسی شد و آنها آن را بلند کردند تا زیر آن را ببینند.
هنوز مشخص نیست این پهپاد چرا و چگونه در ترکیه سقوط کرده است.
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: یک پهپاد بدون سرنشین اورلان ۱۰ با منشأ روسی در منطقه ازمیت استان کوجالی پیدا شده است.
این وزارتخانه افزود: ارزیابیهای اولیه نشان میدهد این پهپاد برای عملیات شناسایی و مراقبت مورد استفاده قرار گرفته است.
تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.