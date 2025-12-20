به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ تصاویر منتشر شده از محل سقوط نشان می‌دهد این پهپاد با بال‌های شکسته از سوی اهالی بررسی شد و آنها آن را بلند کردند تا زیر آن را ببینند.

هنوز مشخص نیست این پهپاد چرا و چگونه در ترکیه سقوط کرده است.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: یک پهپاد بدون سرنشین اورلان ۱۰ با منشأ روسی در منطقه ازمیت استان کوجالی پیدا شده است.

این وزارتخانه افزود: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد این پهپاد برای عملیات شناسایی و مراقبت مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.