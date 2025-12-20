تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در چوار
گشتهای مشترک نظارتی بر عرضه کالاهای اساسی و مواد غذایی با هدف جلوگیری از کمبود و گرانی، در آستانه شب یلدا در شهرستان چوار تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ گشتهای مشترک با حضور دستگاههای متولی، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و واحدهای بهداشت محیط بازار شهر چوار را مورد رصد قرار دادند.
در این بازدیدها، وضعیت بهداشت مواد غذایی، دمای نگهداری روغن، رعایت زنجیره سرما و بهداشت فردی اصناف مورد بررسی قرار گرفت.
در طول سال جاری، ۴۸ مورد تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار و عدم ارائه موجودی کالا در شهرستان کشف و به تعزیرات حکومتی ارسال شده که ارزش مجموع این پروندهها بیش از چهار میلیارد و صد میلیون تومان اعلام شد.
«پورمحمد» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چوار اعلام کرد: اقلام تنظیم بازار، به ویژه مرغ و برنج، به قیمت مصوب در حال توزیع است و فروش کالاها طبق نرخ سود و مصوبات قانونی انجام میشود.
حجت الاسلام «عارف محمدی» جانشین دادستان شهرستان چوار نیز بیان کرد: برخورد با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی و تخلف صنفی با جدیت انجام میشود و مردم میتوانند تخلفات بهداشتی و گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۹۰ یا ثبت آنلاین به اطلاع دستگاههای نظارتی برسانند.
این اقدامات با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان، ارتقای سلامت غذایی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در ایام پرتقاضای سال مانند شب یلدا صورت میگیرد و حضور مستمر تیمهای نظارتی نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان برای کنترل بازار است.