جشنواره رب ازگیل با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و کشاورزی آستارا در روستای کوتهکومه از توابع بخش لوندویل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جشنواره رب ازگیل با حضور مسوولان و گردشگران و شهروندان با همکاری دستگاههای اجرایی، شورای اسلامی و دهیاری کوتهکومه برگزار شد.
در این رویداد، مسئولان و کارشناسان حوزههای مرتبط بر ضرورت حمایت از محصولات بومی و نقش آن در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی تأکید کردند.
اجرای موسیقی محلی و برنامههای فرهنگی و همچنین در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایعدستی و محصولات ارگانیک از جمله رب ازگیل، ازگیل خام و دیگر فرآوردههای محلی برپا شد که نقش مؤثری در معرفی توانمندیهای بومی شهرستان آستارا داشت.
رُب ازگیل از میوه ازگیل وحشی تهیه می شود و از این رب برای تهيه انواع غذاهی محلی استفاده می شود.