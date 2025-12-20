

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جشنواره رب ازگیل با حضور مسوولان و گردشگران و شهروندان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شورای اسلامی و دهیاری کوته‌کومه برگزار شد.

در این رویداد، مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط بر ضرورت حمایت از محصولات بومی و نقش آن در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی تأکید کردند.

اجرای موسیقی محلی و برنامه‌های فرهنگی و همچنین در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات ارگانیک از جمله رب ازگیل، ازگیل خام و دیگر فرآورده‌های محلی برپا شد که نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های بومی شهرستان آستارا داشت.

رُب ازگیل از میوه ازگیل وحشی تهیه می شود و از این رب برای تهيه انواع غذاهی محلی استفاده می شود.