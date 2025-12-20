به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آپاندکتومی لاپاراسکوپیک از روش‌های نوین جراحی کم‌تهاجمی محسوب می‌شود که در مقایسه با جراحی باز، مزایایی همچون درد کمتر پس از عمل، کاهش عوارض، بهبود سریع‌تر بیمار و کاهش مدت بستری را به همراه دارد.

خارج کردن آپاندیس ملتهب با استفاده از تکنیک دیگر جراحی که به عنوان آپاندکتومی لاپاروسکوپی شناخته می‌شود، به سه شکاف بسیار کوچک (هر یک حدود ۱ سانتی‌متر یا ۱/۲ اینچ) نیاز دارد. سپس جراح یک دوربین و ابزار را وارد شکم کرده و آپاندیس را خارج می‌کند.

انجام موفق این عمل بر روی یک دختر ۱۷ ساله با وزن حدود ۸۰ کیلوگرم، گامی مهم در جهت توسعه خدمات جراحی پیشرفته و ارتقای سطح درمان‌های نوین در بیمارستان بعثت و نظام سلامت استان به شمار می‌رود.