هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران با حضور آثار بیش از هزار هنرمند از سراسر کشور به ایستگاه پایانی داوری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرحله نهایی داوری هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران در قزوین برگزار شد. در این دوره، بیش از هزار اثر از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و پس از چندین مرحله بررسی، داوران آثار برگزیده را انتخاب کردند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این دوره، حضور رشته‌ی خط تعلیق در کنار دیگر شاخه‌های خوشنویسی بود که برای نخستین‌بار در تاریخ دوسالانه خوشنویسی ایران به رقابت‌ها افزوده شد. این اقدام، فرصتی تازه برای معرفی و گسترش این سبک ارزشمند در میان هنرمندان و علاقه‌مندان خوشنویسی فراهم کرد.

برگزاری این رویداد هنری در قزوین، بار دیگر جایگاه این شهر را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم خوشنویسی کشور تثبیت کرد و زمینه‌ای برای تبادل تجربه و نمایش توانمندی‌های هنرمندان سراسر ایران فراهم آورد.