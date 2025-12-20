پخش زنده
با حاکم شدن موج جدید سرما بر بخشهای عمدهای از کشور، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع کوچک از مرز ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز عبور کرده است. شرکت ملی گاز ایران ضمن تقدیر از همکاریهای گذشته، از مشترکان درخواست کرده است تا با رعایت دقیق الگوهای مصرف، در پایداری شبکه سراسری مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی افزایش تقاضا، نگاهها بار دیگر به اهمیت این انرژی حیاتی معطوف شده است. شهروندان در گفتوگو با خبرنگار ما از سختیهای گذشته یاد کردند: زمانی که گاز نبود، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکردیم؛ تهیه نفت و سختیهای تأمین سوخت روزمره واقعاً دشوار بود.
این انرژی پاک که اکنون سهولت استفاده از آن به یک عادت تبدیل شده، در شرایط کاهش محسوس دما، نیازمند مدیریت دقیق است تا بهرهمندی دیگر هموطنان، بهویژه در مناطق سردسیر، دچار اختلال نشود.
مردم بر لزوم صرفهجویی تأکید دارند. یکی از شهروندان در این باره گفت: صرفهجویی یعنی اینکه بدانیم این نعمت محدود است و برای تأمین آن انرژی زیادی صرف میشود. توصیه ما این است که همه کمی ملاحظه کنند.
علاوه بر بخش خانگی، دستگاههای اجرایی نیز نقش خود را ایفا میکنند. کارکنان ادارات گزارش دادند که تمهیداتی برای به حداقل رساندن مصرف وسایل گرمایشی اتخاذ شده است.
شرکت ملی گاز تأکید کرده است که هموطنان میتوانند با رعایت دو اصل اساسی، تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد و استفاده از لباس گرم مناسب یاری رسان تأمین پایدار انرژی باشند.
به طور معمول روزانه حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی مصرف میشود. در شرایط کنونی، رعایت الگوی درست مصرف و بهینهسازی آن، میتواند انرژی لازم برای روزهای پیش رو را حفظ کرده و فصل سرما را بدون مشکل سپری کنیم. از این رو، همکاری تک تک مشترکان برای حفظ پایداری شبکه حیاتی است.