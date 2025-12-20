رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت گفت:هدف گذاری و گام جدید وزارت بهداشت تحقق ۶۰ درصد نوبت دهی الکترونیک بیمارستان‌ها از اول دی تا پایان سال است.

علیرضا عسکری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما درباره خبر آغاز نوبت دهی الکترونیک از اول دی ماه گفت: سامانه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت پیش‌تر راه اندازی شده بود، اما این سامانه ظرفیت‌های نوبت دهی پایینی داشت، هدف گذاری و گام جدید وزارت بهداشت تحقق ۶۰ درصد نوبت دهی الکترونیک خدمات سرپایی بیمارستان‌ها از اول دی تا پایان سال است، یعنی مراکز درمانی از اول دی تا پایان سال باید برنامه لازم برای افزایش سهم نوبت گیری بر بستر الکترونیکی تا ۶۰ درصد را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: برخی بیمارستان سطح نوبت الکترونیکی پایینی دارند، ما ظرفیت نوبت دهی الکترونیکی را یک شاخص مهم قرار دادیم تا پایان سال هر بیمارستان دستکم ۶۰ درصد نوبت‌های سرپایی خود را به صورت الکترونیک ارائه دهند. در برخی مراکز زیر ۱۰ درصد و در برخی مراکز تا ۵۰ درصد نوبت دهی الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت درباره مراکز درمانی که نوبت دهی الکترونیک ارائه می‌کنند، گفت: بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان های تامین اجتماعی و کلینیک‌های سرپایی شامل خدمات نوبت دهی خدمات سرپایی الکترونیک به آدرس nobat.behdasht.gov.ir‌ می‌شوند. برخی مراکز دوراپزشکی را هم راه اندازی کرده‌اند.

عسکری گفت: یکی از رسالت‌های وزارت بهداشت، استفاده از همین سامانه نوبت دهی الکترونیکی برای پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا مراجعات حضوری مردم را کم کنیم.