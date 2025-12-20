

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرامرز منصوری از کشف یک انبار غیرمجاز بسته‌بندی برنج در یکی از محلات شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی همکاران، مشخص شد افرادی در یک انبار اقدام به بسته‌بندی برنج‌های نامرغوب در کیسه‌های مرغوب و برند‌های معتبر بازار کرده‌اند.

وی افزود: این افراد برنج‌های بی‌کیفیت را با سوءاستفاده از نام و بسته‌بندی برند‌هایی که در سطح بازار از قیمت بالاتری برخوردار هستند، اقدام به دسته‌بندی، کیسه‌بندی و عرضه آنها با قیمت بالاتر به شهروندان کرده بودند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به میزان کشفیات انجام‌شده تصریح کرد: در این انبار حدود.۶ تن برنج. نامرغوب کشف و ضبط شد که خارج از ضوابط قانونی و بدون مجوز در حال بسته‌بندی و عرضه به بازار بود.

منصوری تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت قاطع با هرگونه توزیع خارج از شبکه، عرضه اقلام قاچاق، ممنوعه و نامرغوب در بازار برخورد می‌کند و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در مجموعه پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت شهروندان عزیز هستند و انتظار داریم مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، از جمله احتکار یا توزیع غیرقانونی کالا، مراتب را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند .