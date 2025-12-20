ستاد مدیریت بحران استان، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها، آموزشگاه‌ها و بانک‌ها با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تاخیر

آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تاخیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به برودت هوا و یخ‌زدگی معابر و بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها، آموزشگاه‌ها و بانک‌ها به‌جز نهاد‌های نظامی، امدادی و خدمات‌رسان «شهرستان کرمان» با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تصمیم‌گیری در سایر شهرستان‌های متاثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.