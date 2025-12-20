به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ مراسم تشییع و خاکسپاری بانو بی بی ناری گل فردا یکشنبه 30 آذر ساعت 14 در بهشت زهرای گچساران برگزار می شود.

شهید شرافتی در جریان عملیات پد خندق و جزیره مجنون در تاریخ ۴ تیر ۱۳۶۷ با رشادت‌های بی‌نظیر و ایثارگری مثال‌زدنی، به فیض شهادت نائل آمد و پیکر او تاکنون شناسایی نشده است.

همچنین شهید اله‌داد هوشیاری، برادر بی بی ناریگل هوشیاری، در سال ۱۳۴۶ در روستای تل‌چگاه متولد شد و با وجود سن کم، بارها به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شد و در عملیات بدر در جزایر مجنون در سال ۱۳۶۳ به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت دست یافت.