فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیروی زمینی سپاه گفت: حمایت از فعالیتهای پژوهشی و قدردانی از پژوهشگران، از اولویتهای دانشگاه است و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت تحقیقات فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین گرامیداشت روز پژوهش و فناوری با حضور اساتید، مربیان و پژوهشگران برگزار شد و از دو کتاب «اندیشه نامه» و «تجربهنگاری» رونمایی و از پژوهشگران برتر تجلیل به عمل آمد.
سردار سرور در این مراسم با تبریک روز پژوهش، پژوهش را زیربنای توسعه علمی و حل مسائل دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه زمانی میتواند در مسیر تولید علم و پاسخگویی به نیازهای دانشگاه موفق باشد که پژوهش بهعنوان یک رویکرد مستمر و مسئلهمحور در متن فعالیتهای علمی قرار گیرد.
وی با اشاره به رونمایی از دو کتاب «اندیشه نامه» و «تجربهنگاری» افزود: این آثار با هدف ثبت دستاوردها و انتقال تجربیات پژوهشی تدوین شدهاند و میتوانند نقش مؤثری در تقویت سرمایه علمی و انگیزه پژوهشگران ایفا کنند.
فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیروی زمینی سپاه همچنین با قدردانی از پژوهشگران برتر اظهار کرد: حمایت از فعالیتهای پژوهشی و قدردانی از پژوهشگران، از اولویتهای دانشگاه است و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای ارتقای کیفیت تحقیقات فراهم شود.
در این آیین که با حضور فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه این دانشگاه برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ پژوهش و حمایت از تولید علم تأکید شد.