به دنبال کولاک برف و گرفتار شدن رانندگان در محور‌های باخرز، ۱۰ راننده در مراکز اقامتی این شهرستان اسکان یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باخرز گفت: شب گذشته (۲۹ آذر) ۱۰ نفر از رانندگان غیربومی که به دنبال کولاک برف و برودت هوا در محور‌های این شهرستان در راه مانده بودند، در خانه مسافر شهر باخرز اسکان یافتند.

علی خاکباز افزود: این افراد شامل دو راننده کامیون و هشت راننده سواری بودند که با گرفتار شدن خودروهایشان، مجبور به توقف شدند و با اعلام گزارش به ستاد مدیریت بحران باخرز، نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات لازم برای اقامت آنان را انجام داد.

او ادامه داد: این رانندگان ساکن بیرجند و زاهدان هستند که از مسیر باخرز عازم شهرستان‌های تربت جام و تربت حیدریه بودند.

خاکباز بیان کرد: این مسافران و رانندگان تا پایان وضعیت بحران و عادی شدن شرایط محور‌های شهرستان باخرز، میهمان خواهند بود.

این مسئول ادامه داد: با توجه به شدت بارش‌ها و سرمای هوا، همه مراکز اقامتی در سطح شهرستان باخرز شامل دو اقامتگاه بومگردی و یک خانه مسافر در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار دارند.