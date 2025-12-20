فرمانده انتظامی هشترود از پلمپ ۲ واحد صنقی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت: در اجرای طرح نظارت و ساماندهی واحد‌های صنفی در شهرستان هشترود مأموران اداره نظارت براماکن عمومی از تعدادی از واحد‌های صنفی در شهرستان بازدید کردند.

وی اظهار کرد: در جریان این بازدید دو واحد صنفی متخلف (یک واحد تالار به علت عدم رعایت قوانین و یک واحد عطاری به علت کشف فرص‌های روان گردان) پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با بیان اینکه متصدیان واحد‌های صنفی متخلف به همراه پرونده مربوطه به مرجع قضائی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.