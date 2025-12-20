سردار معروفی :نسخه شفابخش امروز ایران، اتحاد مقدس است، در سایه این وحدت، قدرت، امنیت، مقاومت و آرامش شکل می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین، با حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان گفت: نسخه شفابخش امروز ایران، اتحاد مقدس است، در سایه این وحدت، قدرت، امنیت، مقاومت و آرامش شکل می‌گیرد.

، سردار «حسین معروفی» معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان، با اشاره به جایگاه ایمان و هم‌دلی در پیشرفت کشور اظهار داشت: نسخه شفابخش امروز ایران، اتحاد مقدس است. در سایه این وحدت، قدرت، امنیت، مقاومت و آرامش شکل می‌گیرد و شهید سلیمانی بزرگ‌ترین ظرفیت برای تحقق این وحدت در جامعه اسلامی به شمار می‌آید