بلاتکلیفی در نداشتن سندهای واحدهای مسکن مهر پردیسان قم یکی از مشکلات عمدهای است که صاحبان این واحدها با آن روبهرو هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجتمعهای مسکونی مسکن مهر قم، سال ساخت و تحویل آن به متقاضیان به اوایل سال ۱۳۹۰ برمیگردد، همچنان برخی از آنها فاقد سند مالکیت هستند.
صاحبان این واحدها درشهر پردیسان علتهای صادرنشدن سند را پایان کارنداشتن، نداشتن تسویه حسابهای مالی، اصلاح مدارک و بیتوجهی برخی از اعضا در پیگیری روند صدور سند میدانند.
به گفته شهردار منطقه هشت، در حال حاضر از ۳۹ هزار واحد مسکونی مهر، آمار دقیقی از تعداد سندهای موجود در دسترس نیست.