پایان مسابقات کشوری بدمینتون در ایلام
مسابقات رنکینگ بدمینتون کشور در بخش انفرادی و دوبل پس از چهار روز رقابت در ایلام با قهرمانی تیم تهران و معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
؛ «نادره عزیز نصرتی» رئیس هیات بدمینتون استان ایلام و مسئول برگزاری مسابقات اظهار داشت: در بخش دو نفره، تیم تهران مقام نخست را به دست آورد و تیم ایلام در جایگاه دوم قرار گرفت. تیمهای آذربایجان شرقی و یزد نیز به صورت مشترک به مقام سوم رسیدند.
وی افزود: در بخش انفرادی، بازیکنان تیم تهران هر دو مقام اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم به صورت مشترک به نمایندگان تهران و آذربایجان شرقی اختصاص یافت.
رئیس هیات بدمینتون استان ایلام اضافه کرد: این مسابقات با حضور ۶۴ بازیکن از سراسر کشور از تاریخ ۲۷ آذر ماه آغاز شد و تا ۲۹ آذر در ایلام ادامه یافت، در روز اختتامیه، رقابتهای قسمت آزاد انفرادی و دوبل برگزار شد و بازیکنان تهران و ایلام با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مسابقات کشوری بدمینتون در ایلام فرصتی بود برای شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح رقابتهای ملی، همچنین موجب ارتقای سطح فنی ورزشکاران و ایجاد تعامل میان استانها شد.