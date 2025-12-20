رئیس‌جمهور آمریکا، در یک تجمع انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی مدعی شد که دموکرات‌ها به‌دلیل مناقشه بر سر بیمه درمانی و پایان یارانه‌های قانون مراقبت مقرون به‌صرفه، دولت فدرال را در ماه ژانویه تعطیل خواهند کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه «دهیل»؛ ترامپ روز جمعه در شهر راکی ماونت گفت: دموکرات‌ها به‌دلیل وابستگی به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای حاضر خواهند شد دولت را تعطیل کنند. وی افزود: مشکل اینجاست که دموکرات‌ها دولت را تعطیل خواهند کرد چون در برابر شرکت‌های بیمه پاسخگو هستند، احتمالاً همین کار را می‌کنند؛ موضوع بسیار ساده است.

این گزارش افزود: رئیس‌جمهور آمریکا افزایش شدید حق بیمه‌های درمانی در سال آینده را به دموکرات‌ها نسبت داد و مدعی شد آنان خواهان چنین افزایشی بوده‌اند. ترامپ بار دیگر قانون مراقبت مقرون به‌صرفه را «غیرقابل‌تحمل» خواند و تأکید کرد افزایش هزینه‌ها نتیجه سیاست‌های باراک اوباما است نه دولت او.

در ادامه آمده است: ترامپ شرکت‌های بیمه درمانی را «شرکت‌های هیولایی بزرگ» توصیف کرد و وعده داد که دولتش به‌دنبال ارائه «بیمه درمانی عالی با قیمت مناسب» خواهد بود. وی گفت قصد دارد با مدیران شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دارویی دیدار کند تا آنها را به کاهش چشمگیر قیمت‌ها ترغیب کند و حتی از امکان کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو‌ها سخن گفت.

ترامپ همچنین از طرحی با عنوان «TrumpRX» رونمایی کرد؛ پلتفرمی مستقیم برای فروش دارو به مصرف‌کنندگان که به گفته دولت، بیماران را از وابستگی به شرکت‌های بیمه بی‌نیاز می‌کند و امکان دسترسی به دارو با قیمت کمتر را فراهم می‌سازد.

در ادامه گزارش نشریه هیل آمده است: این تجمع بخشی از سلسله سفر‌های انتخاباتی ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ است؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان امیدوارند با تکیه بر حضور و محبوبیت ترامپ، اکثریت خود را در مجلس نمایندگان و سنا حفظ کنند. به گفته تحلیلگران، نگرانی اصلی جمهوری‌خواهان این است که در صورت نبودن نام ترامپ در برگه‌های رأی، شانس موفقیت آنها کاهش یابد.

در پایان گزارش آمده است: دموکرات‌ها ممکن است از ضرب‌الاجل تأمین مالی دولت در پایان ژانویه برای فشار بر جمهوری‌خواهان استفاده کنند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز به تعطیلی ۴۳ روزه دولت منجر شد. سناتور الیزابت وارن هشدار داده است که پس از ناکامی جمهوری‌خواهان در تمدید یارانه‌های بیمه درمانی، «این نبرد هنوز پایان نیافته است». برآورد‌ها نشان می‌دهد با پایان این یارانه‌ها، حدود ۴.۸ میلیون آمریکایی در سال ۲۰۲۶ پوشش بیمه‌ای خود را از دست خواهند داد و هزینه‌های درمانی بیش از ۲۰ میلیون نفر به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.