به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، با اشاره به جهانی شدن آیین شب یلدا گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته با هدف زنده نگاه داشتن این آیین، برنامه‌های متنوعی در تمامی تاسیسات گردشگری استان، شامل هتل‌ها، مهمانپذیر‌ها و بوم‌گردی‌ها تدارک دیده شده است.

یوسف سلمان‌خواه با اشاره به اینکه در شب چله، مراکز اقامتی و پذیرایی استان میزبان مراسم آیینی یلدا با محوریت عناصر اصیل این شب خواهند بود افزود: خواندن شعر‌های حافظ و شاهنامه، پخت و توزیع غذا‌های مرسوم این شب، اجرای داستان‌گویی و مثل‌گویی توسط بزرگان محلی و برپایی سفره‌های سنتی یلدا با استفاده از محصولات بومی گیلان، از جمله برنامه‌های اعلام شده است.

وی از برپایی نمایشگاه‌های ویژه صنایع‌دستی با محوریت یلدا در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: به منظور معرفی هرچه بیشتر آیین سنتی یلدا و ایجاد پیوند بین این میراث ناملموس با میراث‌ملموس، در تمامی شهرستان‌های استان، با همکاری فرمانداری‌ها و انجمن‌های صنایع‌دستی، نمایشگاه‌هایی ویژه برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، افزود: در این نمایشگاه‌ها، هنرمندان گیلانی، آثاری با الهام از نماد‌های یلدا مانند انار، هندوانه، سرو، خورشید و کهکشان خلق و عرضه خواهند کرد. آثار چوبی، سفالی، حصیری، رودوزی‌های سنتی و عروسک‌های بومی از جمله این تولیدات هستند.

یوسف سلمان خواه گفت: این رویداد فرصت بی‌نظیری است تا هم این میراث کهن را گرامی بداریم، هم بر غنای فرهنگی استان تاکید کنیم و هم با جذب گردشگران، رونقی مضاعف به صنعت گردشگری و اقتصاد صنایع‌دستی استان در آستانه سال جدید ببخشیم.