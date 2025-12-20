به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: در ماه گذشته بیش از سه هزار ترازوی اصناف مرتبط با خرید‌های شب یلدا در استان مورد بازرسی قرار گرفت که در این بازدید‌ها ترازو‌های نامیزان پس از تعمیر و تنظیم مجدد آزمون و ترازو‌های غیر قابل تنظیم، جمع‌آوری شدند.

حامد محمدی افزود: در آستانه فرارسیدن شب یلدا با توجه به افزایش حجم دادوستد‌های عمومی، طرح نظارتی یاد شده با هدف بررسی صحت و عملکرد وسایل توزین و سنجش با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح استان اجرا شد.

او بیان کرد: در قالب این طرح کارشناسان اداره‌کل استاندارد با همکاری آزمایشگاه‌های مجری نسبت به بررسی و کنترل تجهیزات توزین مورد استفاده در واحد‌های صنفی از جمله فروشگاه‌های زنجیره ای، میوه و تره‌بار، واحد‌های عرضه آجیل و خشکبار، طلا و جواهر، شیرینی و قنادی، قصابی‌ها و کبابی‌ها اقدام کردند.

محمدی گفت: این نظارت‌ها با رویکرد کنترل صحت وسایل توزین سبک و در راستای حمایت و اعتمادسازی برای مصرف کنندگان پس از این ایام نیز تداوم خواهد داشت.

وی همچنین از همکاری متعهدانه واحد‌های صنفی خراسان ررضوی در انجام این طرح قدردانی کرد.