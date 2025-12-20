رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از ایجاد تحولی مهم در خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: امکان سپردن تأمین و ضمانت به صورت کاملاً بر خط (آنلاین) و غیرحضوری فراهم شده است.

تحول قضایی در آذربایجان غربی: امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی به صورت بر خط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت ناشی از قرار‌های تأمین کیفری و تسهیل فرایند‌های اداری مربوط به پذیرش کفالت و تأمین کیفری عنوان شده است.

بر اساس توضیحات عتباتی، این امکان از طریق دو سامانه اصلی فراهم شده است:سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

این بستر الکترونیکی به اشخاصی که قصد قبول ضمانت یا کفالت متهم تحت قرار را دارند، اجازه می‌دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراجع قضایی، اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان توضیح داد:این اشخاص می‌توانند به صورت خودکاربری (مستقیم از طریق سامانه‌ها) یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست قبول ضمانت یا کفالت خود را مستقیماً به شعبه صادرکننده قرار تأمین ارسال نمایند.

این اقدام برای گسترش خدمات در بستر الکترونیک دستگاه قضایی صورت گرفته تا ضمن افزایش شفافیت و سرعت، بار مراجعات حضوری به محاکم قضایی کاهش یابد.