هادی حق شناس با تأکید بر نقش حیاتی حملونقل در توسعه همه جانبه گفت: گستردگی پروژهها و حجم بالای سرمایهگذاریها در این حوزه، حملونقل را به یکی از راهبردیترین بخشهای کشور تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، هادی حقشناس عصر امروز در دیدار با مدیران و فعالان حوزه حمل و نقل و راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان به مناسبت هفته راهداری با تأکید بر نقش راهبردی بخش حملونقل در اقتصاد، امنیت و پایداری کشور گفت: گستردگی پروژهها، حجم سرمایهگذاریها و سطح مسئولیت در حوزه حملونقل بهگونهای است که مقایسه آن با بسیاری از بخشها ممکن نیست و پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
هادی حق شناس در این نشست گفت: چه در زمان دفاع مقدس و چه در صلح و چه زمان جنگ ۱۲ روزه رانندگان در بخش حمل و نقل بار و مسافر با ایفای نقشهای حساس توانستند مسولیت خود را به نحو احسنت انجام دهند و حس وطن دوستی خود را به بهترین شکل نشان دهند.
استاندارگیلان با اشاره به اینکه مشکلاتی در این بخش وجود دارد که نیاز به رفع آن است گفت: در آیندهای نزدیک نشست خصوصیتر با رانندگان خواهم گذاشت و در این نشست حتما باید اعضای بیمه، بانکها، مالیات و سازمانهایی که با اعضای حمل و نقل درارتباط هستند نیز شرکت کنند تا مشکلات این دوستان در اسرع وقت حل شود.
بیش از ۱۲ هزار راننده در گیلان در بخش حمل و نقل بار و مسافر فعال هستند.